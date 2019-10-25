Зеленский приказал сократить расходы бюджета на содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководством правительства и народными депутатами поставил задачу сократить на 10% бюджетные расходы на содержание чиновников.

«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале в пятницу.

Президент отметил, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

«Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей — тех, от кого зависит будущее Украины», — подчеркнул Зеленский.