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Полиция раскрыла заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела Киевского метрополитена

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Полиция раскрыла заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела Киевского метрополитена

Сотрудники различных подразделений и отделов ГУ Нацполиции Украины в Киевской области в сентябре в рамках следственных и оперативных действий задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol и начотдела рекламы КП «Киевский метрополитен», им объявлены подозрения.

«Хороший результат полиции Киевской области, недавно возглавляемой Андреем Небытовым. Раскрытие двух жестоких заказных убийств, совершенных на территории области: топ-менеджера компании Caparol трехлетней давности и этого года убийства начотдела рекламы столичного метрополитена», — написал в среду утром директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сам же начальник полиции Киевской области на своей странице в соцсети напомнил обстоятельства резонансных преступлений, а также рассказал о проведенных правоохранителями области мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

«Сентябрь 2016. На Киевщине, в селе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании „Caparol“. Убийство было явно заказным, ведь пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия», — написал Небытов в среду утром.

По его словам, работа следственно-оперативной группы по расследованию этого убийства не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов, а также уничтожения вещественных доказательств, но не было главного — подозреваемых.

«Январь 2019. В Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Это первое убийство в этом году, фактически на Рождество. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Так коварно и жестоко. Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление», — напомнил Небытов.

Он рассказал, что большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти 9 месяцев позволилио правоохранителям выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера.

Анализируя собранные материалы, стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления — идентичны с убийством директора «Caparol» в 2016 году. «Уже во время отработки участников банды мы получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению», — добавил начальник областного главка полиции.

Как следствие, в сентябре Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевщины провели 21 обыск, в ходе которых было изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее.

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«Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершение двух умышленных убийств по заказу. Максимальное наказание — пожизненное заключение», — написал Небытов.

При этом начальник полиции Киевской области выразил уверенность в том, что это не единственные совершенные преступления на счету задержанных членов ОПГ, «как и не последние задержания в этих уголовных производствах».

убийство, полиция, заказное убийство
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