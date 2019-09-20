Американская разведка недовольна Трампом из-за Украины

Жалоба, которую сотрудник разведки США подал в отношении президента Дональда Трампа, касается Украины, сообщают The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.
Накануне WP написала, что Трамп провел телефонный разговор с лидером некого иностранного государства, в ходе которого дал своему собеседнику обещание, которое насторожило сотрудника разведки, работающего в Белом доме. Из-за этого он доложил о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Эткинсону. С кем именно говорил Трамп и что пообещал, не уточнялось. При этом отмечалось, что Эткинсон счел жалобу заслуживающей доверия и уведомил конгресс США.
В четверг, 19 сентября, за закрытыми дверями он давал показания членам комитета палаты представителей по разведке. Он рассказал им о том, какими нормами руководствовался при проведении собственного расследования и о характере «неотложной проблемы», описанной автором жалобы, рассказали неназванные собеседники WP. По их данным, Эткинсон не согласился предоставить законодателям содержание жалобы, указав, что не уполномочен этого делать.
В новой публикации газета сообщает, что жалоба касается Украины, об этом также пишет NYT. WP отмечает, что за две недели до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. При этом пока не ясно, действительно ли разведчика обеспокоила беседа Трампа именно с украинским президентом.
Белый дом сообщал, что в ходе телефонного разговора 25 июля Трамп поздравил Зеленского с недавно прошедшими в стране выборами. При этом в офисе Зеленского по итогам беседы заявили, что они также обсудили «расследование случаев коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США». Издание напоминает, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее призвал Киев расследовать возможное влияние бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине.
Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщает, что жалоба касается не только телефонного разговора, но и других «многих действий» Трампа.
9 сентября демократы в конгрессе США объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины. Как отмечали конгрессмены, Трамп и Джулиани в течение двух лет «действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности».
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