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Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter

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Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп намерен подать коллективные иски в суд в отношении глав и основателей компаний Facebook и Twitter Марка Цукерберга и Джека Дорси. Об этом сообщает в среду портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп сделает это совместно с поддерживающий его некоммерческой организацией America First Policy Institute, созданной для продвижения его идей. Объявить об иске он намерен в среду вечером вместе с главами данного учреждения.

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В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Facebook, Twitter, Дональд Трамп
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Среда, 7 июля 2021
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политтехнолог, блогер

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