Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп намерен подать коллективные иски в суд в отношении глав и основателей компаний Facebook и Twitter Марка Цукерберга и Джека Дорси. Об этом сообщает в среду портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп сделает это совместно с поддерживающий его некоммерческой организацией America First Policy Institute, созданной для продвижения его идей. Объявить об иске он намерен в среду вечером вместе с главами данного учреждения.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.