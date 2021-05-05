Facebook оставил в силе блокировку аккаунтов Трампа

Надзорный совет Facebook принял решение, что блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram должна оставаться в силе, однако отметил, что правила соцсети не позволяют произвольно устанавливать бессрочное наказание и рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос. Соответствующее решение совета было опубликовано на его сайте в среду.
«Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы», — говорится в решении.
«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года об ограничении доступа занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа к размещению контента в его аккаунтах в Facebook и Instagram. Однако было неправильно устанавливать бессрочную блокировку, не опираясь на какие-либо стандарты», — указали в совете.
Facebook рекомендуется вновь в шестимесячный срок рассмотреть дело о блокировке аккаунтов Трампа. В случае принятия решения об их восстановлении, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям.
Компания Facebook сообщила, что рассмотрит рекомендации надзорного совета по делу Трампа, но пока оставит его аккаунт заблокированным.
После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка Facebook должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена. Действия крупнейших соцсетей в отношении аккаунтов Трампа подверглись резкой критике со стороны республиканцев. Во Флориде был принят закон, который запрещает соцсетям блокировку аккаунтов политиков под угрозой больших штрафов.
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