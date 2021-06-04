Facebook разблокирует аккаунты Трампа, но только через два года

Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечается в опубликованном в пятницу заявлении Facebook, республиканец сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.

Согласно пресс-релизу, решение принято после критики наблюдательного совета компании Facebook неограниченной по времени блокировки. «Мы приостанавливаем работу его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года», — указано в тексте.

В Facebook также не будут делать исключений из правил для политиков при публикации сообщений.