Трамп замораживал военную помощь Украине из-за коррупции в стране

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране. Решение было принято по меньшей мере за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и не имело к нему никакого прямого отношения. Такое объяснение дали в понедельник газете The Washington Post трое представителей американской администрации высокого ранга.

Согласно этим данным, распоряжение Трампа было передано Госдепартаменту и Пентагону в середине июля, а телефонный разговор состоялся 25 июля. По словам источников издания, у Трампа были сомнения по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить то, как они расходуются.

Как отметил один из представителей администрации, Трампа беспокоило то, что «на Украине очень много коррупции». Другой источник категорически отверг утверждения о том, что Трамп таким образом намеревался оказать давление на Зеленского. «Это ничего общего не имело с принципом услуга за услугу», — заявил он.

При этом решение о разморозке фондов, по словам представителей администрации, было продиктовано тем, что 30 сентября заканчивался финансовый год. В Белом доме опасались, что в случае, если деньги, выделение которых было ранее одобрено Конгрессом, не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона со стороны исполнительной ветви власти.

В конце августа американская газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.