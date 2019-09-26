Демократы США просят расследовать задержку военной помощи Украине

Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в оказании США военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter.

«Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома», — написал Дурбин.

Он также опубликовал копию письма из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине $125 млн. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

«Однако, по неизвестным причинам, этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам», — говорится в письме.

Ранее The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского в телефонном разговоре, который состоялся в июле. Американский президент якобы призывал активизировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена. Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора, в которой о военной помощи ничего не говорилось, однако Трамп просил Зеленского «взглянуть» на ситуацию с расследованием против сына Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.