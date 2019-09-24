Зеленский рассыпался в комплиментах украинской диаспоре

Президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой в Нью-Йорке и поблагодарил за поддержку Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Вы — наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны», — отметил Зеленский.

Напомним, что президент Украины прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ожидается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Также в Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.