Зеленский позвал канадский бизнес вкладывать деньги и восстанавливать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский призывает канадский бизнес к инвестициям в Украине и предлагает создать специальный инвестфонд.
«Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы — одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста», — сказал Зеленский на встрече с представителями бизнеса из Economic Club of Canada в Торонто в среду, сообщила пресс-служба главы государства.
По его словам, главные задачи нового руководства Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб — преодолеть контрабанду и коррупцию, прекратить давление на «белый» бизнес.
По убеждению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины в результате прекращения контрабанды, преодоления коррупции и выведения экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов США в год.
Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, он назвал ІТ, производство «зеленой» энергии и добычу полезных ископаемых. Так, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ІТ-центра во Львове.
«Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ІТ-бизнес и соответствующие университеты», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в регион будут рассматриваться в первую очередь.
Президент также предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине.
«Как президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда», — сказал Зеленский.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Всемирным банком.
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