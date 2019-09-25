В Китае открыли новый аэропорт, который должен стать крупнейшим в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии объявил об открытии нового международного аэропорта Дасин, передает People’s Daily.
Планировалось, что аэропорт откроется 30 сентября, однако стало известно, что первые рейсы воздушная гавань примет уже в среду, 25 сентября. По информации газеты China Daily, авиакомпании China Southern Airlines и China Eastern Airlines первыми выполнят рейсы из Дасина в 15:45 (10:45 по Киеву) в международные аэропорты Байюнь (Гуанчжоу) и Пудун (Шанхай) соответственно. Спустя пять минут вслед за ними вылетит самолет Air China, следующий в Чэнду.
Строительство аэропорта Дасин, находящегося в 46 км к югу от центра Пекина, обошлось в 80 млрд юаней ($11,7 млрд). Ожидается, что в перспективе воздушная гавань сможет обслуживать более 100 млн пассажиров в год и станет крупнейшим аэропортом в мире. Согласно плану, на момент открытия пропускная способность аэропорта составит около 45 млн пассажиров, к 2025 году — 72 млн, а в 2040 году — 100 млн человек.
Дизайн аэропорта в виде золотой звезды разработало бюро архитектора Захи Хадид. Планируется, что Дасин станет новой точкой пересечения высокоскоростных железных дорог, региональных железных дорог, скоростных автомагистралей и даст толчок развитию экономики всего региона.
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