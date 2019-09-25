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Копию граффити Бэнкси продали на аукционе почти за пол миллиона долларов

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Копию граффити Бэнкси продали на аукционе почти за пол миллиона долларов

Аукционный дом Сhristieʼs продал принт работы британского уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за £395 тыс. ($493 тыс. по текущему курсу). Об этом говорится на сайте Сhristieʼs.

Сhristieʼs провел онлайн-аукцион работ Бэнкси, на котором было выставлено 30 принтов художника. «Девочка с воздушным шаром» стала самым дорогим лотом аукциона.

Принт был изготовлен в 2004 году и изображает девочку, отпускающую в небо золотой шар в форме сердца. Согласно презентации лота на странице Сhristieʼs, до начала торгов стоимость принта оценивали в £150—250 тыс. На том же аукционе вариант принта девочки с красным шаром был продан за £62,5 тыс. ($78 тыс.).

Эксперты Sotheby’s считают, что граффити «Девочка с воздушным шаром» было впервые нарисовано художником в 2002 году в районе Шордитч в Лондоне. Граффити сопровождалось фразой «Всегда есть надежда». Производство принтов трафарета «Девочки с воздушным шаром» на бумаге относится к 2004–2005 годам. Известно около 600 принтов, 150 из которых подписаны художником. Уничтоженная на аукционе Sotheby’s картина является уникальным произведением, поскольку Бэнкси лично подарил ее владельцу в 2006 году после выставки «На грани законности» в Лос-Анджелесе.

Согласно информации со страницы аукциона, общая выручка торгов составила £1,12 млн ($1,4 млн).

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Напомним, что в октябре 2018 года одна из репродукций «Девочки с шаром» была выставлена на торги аукционным домом Sothebyʼs и продана за £1,04 млн ($1,36 млн). Сразу же после удара молотка сработал встроенный в картину шредер и картина самоуничтожилась на глазах у присутствующих, разрезавшись на тонкие ленточки. Тем не менее покупательница все равно приобрела работу Бэнкси.

Бэнкси
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