Зеленский в ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины

Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины в центре Европы. Он подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор», — сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Пять лет длится война в Донбассе, пять лет, как Россия аннексировала Крым. Более более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. И каждый год эти цифры ... растут, — сказал он.

Президент также на примере погибшего на Донбассе солиста Парижской оперы Василия Слепака отметил, что в 21-м веке нет «чужой» войны, и никто не может чувствовать себя в безопасности.

«Расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучшим баритонов и контратенор всего мира ... Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятнео пение. Но есть вещь, которая не позволит это сделать. Она выглядит так», — сказал президент, продемонстрировав пулю.

«12,7 миллиметра. Которые не просто остановили его карьеру, они прервали его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль — миллионы. Добро пожаловать в 21 век — век возможностей, где у вас, вместо быть услышанным, есть возможность быть убитым... В современном мире, где мы живем, больше нет чужой войны. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности», — заявил Зеленский с трибуны.

Украинский лидер также заявил о необходимости переосмысления современного мирового порядка и обновления международных организаций.

«Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных! Наций... Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны», — сказал он во время своего выступления.