На Генассамблее ООН Кулеба напомнил о просьбе Украины разместить миротворческую миссию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил о просьбе Украины разместить миротворческую миссию ООН.
«Подтверждаю, что Украина несколько лет назад предлагала разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совет Безопасности ООН не принял необходимых решений», — сказал Кулеба, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.
По его словам, Украина предлагает сочетать жесткую санкционную политику и укрепление Украины с сохранением открытыми дипломатических каналов, чтобы убедить Россию снизить эскалацию и отдать приоритет дипломатии.
«Мы призываем государства-члены использовать все доступные средства для защиты Украины и сдерживания России. Любые действия, которые вы можете предпринять, будут оценены. Мы благодарны за действия, уже предпринятые нашими партнерами. Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить огонь в центре Европы, который вот-вот разгорится», — указал Кулеба.
Он добавил, что «российский кризис безопасности» должен завершиться возвращением России на путь дипломатии.
«Мы призываем все государства и международные организации не признавать никакого изменения статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от любых действий или действий, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса», — подчеркнул министр.
Кулеба добавил, что отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут только способствовать дальнейшей эскалации и страданиям.
«И, к сожалению, это не будет ограничиваться границами и территорией Украины», — указал он.
Кулеба отметил, что активная дипломатия, сильный политический месседж, жесткие экономические санкции и усиление Украины все же могут заставить Москву отказаться от агрессивных планов, а быстрые и решительные действия ООН могут вернуть этой организации ведущую роль в этот исторический и мрачный момент.
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