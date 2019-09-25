Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским: обсуждали «дело Байдена»

Президент Украины Владимир Зеленский обещал президенту США Дональду Трампу, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело, в котором фигурирует Хантер Байден — сын экс-вице-президента США Джо Байдена, и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информации для содействия в этом расследовании.
«Джулиани является весьма уважаемым человеком. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с генпрокурором [США]. Руди очень хорошо осведомлен по поводу произошедшего . Если бы вы смогли поговорить с ним, было бы замечательно», — сказал президент США.
«Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Все, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно», — добавил Трамп.
«Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе», — ответил Зеленский.
Он также попросил о предоставлении информации по этому вопросу: «Я бы очень просил вас, если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, это было бы очень полезно для расследования».
В ходе разговора Трамп также критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине.
«Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, они должны помогать вам больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает», — сказал Трамп Зеленскому.
Президент Украины в свою очередь обвинял Германию и Францию в несоблюдении санкций в отношении РФ. Это следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы беседы, ставшей поводом для инициирования Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера.
«Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Эмманюэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в этом вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции», — говорил Зеленский.
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