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Трамп назвал скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленским самой большой в истории «охотой на ведьм»

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Трамп назвал скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленским самой большой в истории «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что скандал вокруг его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским является самой большой в истории «охотой на ведьм».

«Самая большая охота на ведьм в американской истории», — сказал он журналистам в Нью-Йорке после публикации стенограммы этого разговора Белым домом.

Он добавил, что не оказывал на Зеленского «вообще никакого давления» в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Напомним, что Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года. Сообщения американских СМИ относительно содержания июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в целом не нашли подтверждения.

Согласно тексту стенограммы, Трамп не призывал Зеленского восемь раз, как об этом сообщали СМИ, работать вместе с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена

Трамп действительно поднимал этот вопрос, но не так настойчиво, как сообщалось в СМИ.

Кроме того, опубликованная Белым домом стенограмма свидетельствует, что Трамп в разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием дальнейшее выделение помощи Украине.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Среда, 25 сентября 2019
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