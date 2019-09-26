Немецкие СМИ посчитали, сколько Германия за последние годы потратила на Украину

Немецкие СМИ не прошли мимо критических высказываний президента Зеленского относительно недостаточной поддержки Украины Берлином, опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.
Как сообщает «Европейская правда», в ночь на четверг и в четверг утром целый ряд немецких СМИ, среди которых Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепечатали данные, обнародованные агентством DPA.
«Германия с начала кризиса в Украине оказала помощь стране на сумму в 1,4 млрд евро», — говорится в сообщении.
По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.
В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.
Утверждается, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.
В правительстве Германии пока официально не комментировали заявления президента Зеленского.
Напомним, накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за который в США начали процедуру импичмента американского лидера.
В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.
Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.
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