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Трамп призвал европейцев давать Украине больше денег

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Немецкие СМИ посчитали, сколько Германия за последние годы потратила на Украину

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Немецкие СМИ посчитали, сколько Германия за последние годы потратила на Украину

Немецкие СМИ не прошли мимо критических высказываний президента Зеленского относительно недостаточной поддержки Украины Берлином, опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.

Как сообщает «Европейская правда», в ночь на четверг и в четверг утром целый ряд немецких СМИ, среди которых Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепечатали данные, обнародованные агентством DPA.

«Германия с начала кризиса в Украине оказала помощь стране на сумму в 1,4 млрд евро», — говорится в сообщении.

По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.

В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.

Утверждается, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.

В правительстве Германии пока официально не комментировали заявления президента Зеленского.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.

Дональд Трамп, ФРГ, Владимир Зеленский
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