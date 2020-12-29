Палата представителей Конгресса преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, следует из данных на сайте палаты. Проект предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Ранее Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, назвав его «подарком Китаю и России». Президент отмечал, что документ не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности».
Для преодоления президентского вето в палате представителей проект должен был получить две трети голосов ее членов. Из 435 членов палаты представителей за преодоление вето проголосовали 322 конгрессмена, против — 87. Теперь голосование по преодолению вето предстоит провести в сенате, но день голосования в нем пока не определен.
Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона. В отношении «Северного потока-2» документ предлагает вводить санкции против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или допоборудования.
Также документ предусматривает санкции против Турции за приобретение российских ЗРС С-400, выделение военной помощи Украине в размере $250 млн и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.
Претензии Трампа к законопроекту связаны с пунктами о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Также президент указывал, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016