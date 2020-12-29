Палата представителей Конгресса преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, следует из данных на сайте палаты. Проект предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Ранее Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, назвав его «подарком Китаю и России». Президент отмечал, что документ не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности».

Для преодоления президентского вето в палате представителей проект должен был получить две трети голосов ее членов. Из 435 членов палаты представителей за преодоление вето проголосовали 322 конгрессмена, против — 87. Теперь голосование по преодолению вето предстоит провести в сенате, но день голосования в нем пока не определен.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона. В отношении «Северного потока-2» документ предлагает вводить санкции против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или допоборудования.

Также документ предусматривает санкции против Турции за приобретение российских ЗРС С-400, выделение военной помощи Украине в размере $250 млн и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.

Претензии Трампа к законопроекту связаны с пунктами о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Также президент указывал, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей.