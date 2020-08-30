Войти
Трамп обвинил членов конгресса в «сливе» секретных данных
скандал
Трамп обвинил членов конгресса в «сливе» секретных данных
Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется
соседи
Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Трамп обвинил членов конгресса в «сливе» секретных данных

55
Трамп обвинил членов конгресса в «сливе» секретных данных

Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и ее искажении.

В субботу стало известно о решении офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч. Это вызвало возмущение демократов в конгрессе, которые пригрозили, что заставят разведку США предоставлять необходимую информацию.

«Директор (нацразведки США Джон) Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке) и информацию слили. Был ли это „скользкий Шифф“ (глава комитета демократ Адам Шифф — Ред.) или кто-то еще — они слили информацию и, самое плохое, что они слили неверную информацию», — заявил Трамп на совещании в Техасе.

«Он (Рэтклифф — Ред.) от этого устал. Он хочет делать это (предоставлять информацию — Ред.) в другом виде, потому что в комитете есть „стукачи“, которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке... Мы не позволим „стукачам“ сливать информацию», — добавил президент.

Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.

Читайте также: Журналисты увидели на YouTube тайное послание КНДР своим разведчикам

В свою очередь кандидат в президенты от демократов Джо Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Путина Трампу.

Разведка США отменила брифинги для конгрессменов о безопасности выборов президента для того, чтобы скрыть помощь, которую президент России Владимир Путин оказывает Дональду Трампу в переизбрании на должность президента США. Такое мнение высказал кандидат в президенты от демократов Джо Байден, заявление опубликовано на его сайте.

«Вывод может быть только один: Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру или скроет его ужасающие промахи в руководстве страной во время многочисленных кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американцы знали, какие шаги предпринимает Владимир Путин для того, чтобы он был переизбран или почему Путин стремится вмешаться...», — заявил Байден.

 

Дональд Трамп, Конгресс США, Джон Рэтклифф
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 30 августа 2020
Суббота, 29 августа 2020
Пятница, 28 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016