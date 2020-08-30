Трамп обвинил членов конгресса в «сливе» секретных данных

Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и ее искажении.

В субботу стало известно о решении офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч. Это вызвало возмущение демократов в конгрессе, которые пригрозили, что заставят разведку США предоставлять необходимую информацию.

«Директор (нацразведки США Джон) Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке) и информацию слили. Был ли это „скользкий Шифф“ (глава комитета демократ Адам Шифф — Ред.) или кто-то еще — они слили информацию и, самое плохое, что они слили неверную информацию», — заявил Трамп на совещании в Техасе.

«Он (Рэтклифф — Ред.) от этого устал. Он хочет делать это (предоставлять информацию — Ред.) в другом виде, потому что в комитете есть „стукачи“, которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке... Мы не позволим „стукачам“ сливать информацию», — добавил президент.

Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.

В свою очередь кандидат в президенты от демократов Джо Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Путина Трампу.

Разведка США отменила брифинги для конгрессменов о безопасности выборов президента для того, чтобы скрыть помощь, которую президент России Владимир Путин оказывает Дональду Трампу в переизбрании на должность президента США. Такое мнение высказал кандидат в президенты от демократов Джо Байден, заявление опубликовано на его сайте.

«Вывод может быть только один: Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру или скроет его ужасающие промахи в руководстве страной во время многочисленных кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американцы знали, какие шаги предпринимает Владимир Путин для того, чтобы он был переизбран или почему Путин стремится вмешаться...», — заявил Байден.