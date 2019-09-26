Лукашенко снова заявил о готовности направить миротворцев на Донбасс

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, — сказал он в интервью СМИ. — Хоть для меня это большая проблема — ввязываться войсками в конфликт».

«Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия», — уточнил он.

Лукашенко также напомнил, что он часто упрекал прежнего президента Украины Петра Порошенко в том, что у него в стране идет война, а он ничего не делает. «Война идет на твоей земле, ты должен решать эту проблему», — процитировал он сам себя.