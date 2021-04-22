Лукашенко прокомментировал идею перенести площадку для переговоров по Донбассу

Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Такую точку зрения выказал в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске «говорит о намерении похоронить минские соглашения».