Лукашенко прокомментировал идею перенести площадку для переговоров по Донбассу

Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Такую точку зрения выказал в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске «говорит о намерении похоронить минские соглашения».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016