Лукашенко рассказал о передаче Порошенко предложений Путина по «восстановлению Донбасса»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что передавал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко предложения президента России Владимира Путина по восстановлению Донбасса, однако тот отказался принять их.
«Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. ...Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — заявил он на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.
Лукашенко отметил, что тогда впервые однозначно понял, что «украинские власти не свободны в принятии таких решений».
По словам белорусского лидера, они вместе с Путиным регулярно с сожалением говорят о ситуации в Украине. Лукашенко заявил, что ему хотелось бы, чтобы «три братских народа» были вместе без порабощения и давления друг на друга.
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