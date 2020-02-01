Помпео и Лукашенко обсуждали ситуацию на Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во время визита в Минск и переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсуждал вопрос о возможной роли Вашингтона в урегулировании конфликта на востоке Украины.

«Мы обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси, с президентом Лукашенко мы говорили об этом. Они надеются, что США будут продолжать исполнять свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть на юго-востоке Украины», — сказал Помпео журналистам, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о роли Вашингтона в урегулировании в Донбассе во время визита в Беларусь.

По его словам, «в конечном итоге Россия и Украина должны решить этот вопрос (урегулирования — ред.)». «Мы поможем Украине достичь той демократии, о которой мы говорили вчера с господином Зеленским», — добавил Помпео.