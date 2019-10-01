Зеленский встретился в Офисе президента с актером Томом Крузом

Американский киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.
«Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером. Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому о том, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», — сообщила пресс-служба Офиса президента.
У Зеленского заявили, что он рассказал Крузу о собственном опыте работы в кино и о новом законодательстве о компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине.
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