В непризнанных ЛНР и ДНР начали перепись населения

В так называемых ДНР и ЛНР началась первая в истории самопровозглашенных «республик» перепись населения, постановления об этом приняли правительства непризнанных государств.
В ДНР, как пишет Донецкое агентство новостей (ДАН), предусмотрен поквартирный обход населения. Он будет проводиться с 1 по 14 октября. Кроме этого будут работать и стационарные пункты переписи. Всего в ДНР их будет 538, из них 153 — в Донецке. Также с 1 по 14 октября перепись будет проводиться и в ЛНР.
Последний раз перепись населения на территории Донбасса проводилась еще в 2001 году. Всеукраинская перепись 2001 года остается единственной в истории страны, новую перепись населения Украина наметила на 2020 год.
По данным главного управления статистики ДНР, общая численность населения «республики» на 1 июля 2019 года составляет 2,274 млн человек, из них 944 тыс. человек в Донецке. Численность населения ЛНР, по данным главного статистического органа этой «республики», на 1 сентября 2019 года составляла 1,447 млн человек, в том числе 431 тыс. — в Луганске.
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