В МИД Германии рады согласованию «формулы Штайнмайера»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование трехсторонней контактной группой в Минске текста «формулы Штайнмайера».

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Мааса на сайте немецкого МИД.

«Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к тому, что сегодня мы добились давно ожидаемого прогресса. Это открывает двери саммиту лидеров Нормандской четверки и другим этапам реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Теперь, по его словам, «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.