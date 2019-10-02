В МИД Германии рады согласованию «формулы Штайнмайера»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование трехсторонней контактной группой в Минске текста «формулы Штайнмайера».
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Мааса на сайте немецкого МИД.
«Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к тому, что сегодня мы добились давно ожидаемого прогресса. Это открывает двери саммиту лидеров Нормандской четверки и другим этапам реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
Теперь, по его словам, «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
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