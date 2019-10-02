Украина готова начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской

Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны завершаются подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской.
«У моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок», — говорится в сообщении, обнародованном на странице операции Объединенных сил в Фейсбук.
Отмечается, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
В частности, ведутся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.
В СЦКК напомнили, что с 15 июля 2019 года на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.
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