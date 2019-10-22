Германия призывает к разведению сил на Донбассе ради реализации «формулы Штайнмайера»

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал стороны военного конфликта на Донбассе к перемирию в и разведения сил, что откроет путь к имплементации «формулы Штайнмайера».
Об этом говорится в сообщении МИД Германии по результатам встречи министра с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что ситуация на востоке Украины была в фокусе разговора двух министров.
«Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион. Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению», — говорится в сообщении.
«Поэтому сегодня он снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда „формула Штайнмайера“ может быть реализована на практике, а минский процесс — восстановлен», — отметили в МИД Германии.
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