Мировая индустрия развлечений потеряла в прошлом году значительную часть выручки

В 2020 году доход всей глобальной индустрии медиа и развлечений составил $2 трлн, что на 3,8% меньше, чем годом ранее, сообщила консалтинговая компания PwC в своем традиционном отчете Global Entertainment & Media Outlook. Это самое крупное падение за 22 года наблюдений, уточняют аналитики.

В прошлом году началась пандемия коронавирусной инфекции и с ней — ограничения вплоть до локдаунов в большинстве стран мира. В частности, уже больше года полный запрет на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий сменяется ограничениями, из-за падения доходов снижают свою активность рекламодатели.

Пандемия замедлила развитие индустрии развлечений и медиа, но, с другой стороны, ускорила тенденции, которые трансформируют отрасль, признает PwC. В этом году индустрия не просто вернется на уровень 2019-го, но и слегка превзойдет его: $2,164 трлн против $2,112 трлн. По итогам 2025 года доходы отрасли достигнут почти $2,6 трлн.

Но даже в тех областях, которые демонстрируют сейчас наиболее впечатляющий рост, например потоковое видео, характер конкуренции, вероятно, резко изменится в ближайшие годы, так как социальный, политический и нормативный контекст, в котором вынуждены работать компании отрасли, меняется непредсказуемым образом, предупреждает PwC.

После резкого — на 26% — увеличения доходов видеосервисов в прошлом году в этом темпы роста неизбежно замедлятся — это будут лишь 12%, примерно до $65,9 млрд.

Прошлогодний бум обеспечил массовый локдаун почти во всех странах мира, сейчас потребление снижается на уровень, который был до пандемии. Поэтому в следующие несколько лет видеоплатформам нужно будет искать новые пути привлечения аудитории, констатируют авторы отчета.

В 2020 году общие кассовые сборы на 53 ключевых рынках мира упали на 71%, до $11,8 млрд. Многие закрывшиеся в пандемию кинотеатры так и не откроются, уверены аналитики PwC. Но уже в 2024 году сборы превысят уровень 2019 года, увеличившись до $41 млрд. В 2021-м кинотеатры заработают только $23 млрд.

Пострадавший из-за пандемии сектор «живой музыки» — концерты, фестивали, шоу — помог вырасти музыкальным сервисам, таким как Spotify, а также сегменту радио, отмечает PwC.

Глобальная выручка всего сегмента в 2020 году составила $78,1 млрд, из них лишь $7,3 млрд пришлись на живые выступления артистов. Подкасты оказались основным развлекательным форматом и даже пандемия не смогла замедлить рост его популярности, констатируют аналитики PwC, однако данные о доходах в этом подсегменте не приводят.

Несмотря на общее сокращение затрат рекламодателей, сегмент интернет-рекламы во всем мире все равно показал в 2020 году 9-процентный рост, до $365,9 млрд. Хотя многие компании сократили свои бюджеты на рекламу или заморозили их вовсе в разгар кризиса, меры по изоляции повысили привлекательность цифрового медиаконтента, объясняют в PwC положительную динамику интернет-рекламы. В этом году рекламная выручка интернет-площадок вырастет на те же 9%, до $398,2 млрд.

Среди наиболее серьезных проблем интернет-отрасли аналитики PwC называют меры, затрудняющие предоставление персонализированного и целевого контента пользователям. Такие инициативы предпринимают крупные интернет-компании. Например, Google планирует к 2022 году отказаться от отслеживания файлов cookie в своем браузере Chrome. Такие файлы содержат информацию о пользователях: какие сайты они посещали, в какое время, чем именно интересовались. С помощью этой информации создаются профили пользователей для таргетирования рекламы.