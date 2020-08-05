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Sony покажет фильм об Уитни Хьюстон

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Sony покажет фильм об Уитни Хьюстон

Студия Sony Pictures выиграла аукцион за дистрибуцию нового музыкального фильма «I Wanna Dance With Somebody» («Я хочу потанцевать с кем‑нибудь»). Картина расскажет о жизни и творческом пути легендарной певицы Уитни Хьюстон. Ее производством займется подразделение компании TriStar, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Известно, что сценарий к байопику подготовил новозеландский писатель Энтони Маккартен, работавший над биографическим фильмом «Богемская рапсодия» (2018) о жизни Фредди Меркьюри. В качестве режиссера приглашена канадка Стелла Меги, известная по романтической драме «Фотография». Кроме того, к созданию картины привлечены невестка певицы Пэт Хьюстон, а также ее музыкальный продюсер Клайв Дэвис. Они будут консультировать съемочную команду.

По словам шоураннеров, фильм расскажет трогательную историю о простой девушке из Нью-Джерси, которой удалось стать одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. «Уитни заставляет встать с места, чтобы начать петь и танцевать. Энтони Маккартен мастерски передал это в своем замечательном сценарии. Он показал звезду такой, какой ее никогда до этого не видели. К тому же у нас есть команда мечты, которая сможет создать достойный фильм о невероятной жизни и музыкальных достижениях Уитни», — рассказала глава TriStar Николь Браун.

Премьера картины назначена на 24 ноября 2022 года. Пока неясно, насколько глубоко в ней будут затронуты личные проблемы Уитни Хьюстон. Наставник и давний друг певицы Клайв Дэвис утверждает, что создатели фильма «зашли далеко». «Энтони Маккартен написал сценарий, который наконец раскрывает всю Уитни. Он показал, как ее гениальный талант повлиял на мир, пока сама она храбро сражалась с внутренними демонами», — поделился продюсер.

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За свою музыкальную карьеру Уитни Хьюстон продала свыше 170 млн пластинок по всему миру. Она стала абсолютным чемпионом по количеству наград и призов — их более 400. Кроме того, певица сыграла главную роль в фильме «Телохранитель» Мика Джексона, после чего за ней закрепился статус суперзвезды. Хьюстон скончалась в отеле Беверли-Хиллз в 2012 году. Это произошло накануне 54-й церемонии «Грэмми», которую 48-летняя звезда должна была вести. Позже в ее крови были найдены наркотические вещества.

музыка, кино, Уитни Хьюстон
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