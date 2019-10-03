В украинских тюрьмах находятся более 300 граждан России

Более 300 граждан России находятся в следственных изоляторах, а также в местах лишения свободы в Украине. Об этом сообщило в четверг украинское бюро «Радио свобода» со ссылкой на официальный ответ Государственной криминально-исполнительной службы Украины.
«В ответе сообщается, что по состоянию на 1 сентября 130 россиян удерживались в следственных изоляторах и 206 — в учреждениях исполнения наказаний», — сказано в сообщении. Речь идет о гражданах РФ, против которых расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала в интервью BBC, что в списки, которые были переданы уполномоченным органам РФ, занимающимся вопросами освобождения удерживаемых лиц, были включены 150 граждан Украины.
7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных по формуле «35 на 35».
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