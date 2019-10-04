МИД анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными с Россией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу».
«В ближайшее время, и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», — сказал министр.
Последний обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Каждая из сторон передала по 35 человек. В Украину вернулись моряки, захваченные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов.
В Россию же прилетели глава украинского офиса «РИА Новости» Владимир Вышинский и свидетель по делу сбитого над Донбассом в 2014 рейса MH17 Владимир Цемах. Москва не оглашала полный список лиц, которых передал Киев.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующему этапу обмена заключенными. По его словам, об этом стороны будут договариваться в Минске и в «нормандском формате».
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК говорила, что в России находятся 113 граждан, в возвращении которых заинтересован Киев.
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