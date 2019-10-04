WSJ узнала причины увольнения Трампом посла в Украине

Президент США Дональд Трамп отозвал посла а Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По данным издания, Джулиани утверждал, что Йованович мешает ему убеждать Киев начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings.
Весной сотрудникам Госдепартамента сообщили, что отставка посла в Украине — приоритет для Трампа, рассказал один из источников WSJ. Глава Госдепа Майк Помпео поддержал это решение, а самой Йованович сказали, что не могут защитить ее от атак со стороны президента и его сторонников.
Сам Джулиани в интервью WSJ говорил, что в преддверии отставки Йованович напомнил Трампу о жалобах, поступавших на нее от сторонников президента и заявил, что в частных беседах дипломат выказывала предвзятость в отношении главы государства.
США объявили о смене посла в Украине в конце мая. Йованович занимала эту должность с 2016 года.
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