WSJ узнала причины увольнения Трампом посла в Украине

Президент США Дональд Трамп отозвал посла а Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Джулиани утверждал, что Йованович мешает ему убеждать Киев начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings.

Весной сотрудникам Госдепартамента сообщили, что отставка посла в Украине — приоритет для Трампа, рассказал один из источников WSJ. Глава Госдепа Майк Помпео поддержал это решение, а самой Йованович сказали, что не могут защитить ее от атак со стороны президента и его сторонников.

Сам Джулиани в интервью WSJ говорил, что в преддверии отставки Йованович напомнил Трампу о жалобах, поступавших на нее от сторонников президента и заявил, что в частных беседах дипломат выказывала предвзятость в отношении главы государства.

США объявили о смене посла в Украине в конце мая. Йованович занимала эту должность с 2016 года.