У Зеленского есть «креативные» идеи по оживлению Минского процесса

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отмечает наличие определенных «креативных» идей по оживлению Минского процесса, над которыми ещё должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.
«Мы договорились о том, что „Минск“ будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения», — сказал он журналистам в четверг после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.
Пристайко указал, что для встречи лидеров государств «нормандского формата» нужно, чтобы у них «на столе было что-то конкретное», о чем они будут договариваться.
«Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два», — сообщил он.
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