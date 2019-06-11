Зеленский просит еще раз уволить Климкина и назначить на его место Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — сказал он Рябошапка на брифинге в администрации президента во вторник днем, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что Зеленский также вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.