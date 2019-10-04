Войти
Генпрокуратура пересматривает дела по Burisma, в том числе касающееся Хантера Байдена
резонанс
Генпрокуратура пересматривает дела по Burisma, в том числе касающееся Хантера Байдена
МИД анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными с Россией
дружба народов
МИД анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ГБР объявило подозрение Пашинскому за стрельбу в человека

396
ГБР объявило подозрение Пашинскому за стрельбу в человека

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

«Сейчас решается вопрос об избрании народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в ГБР.

Действия нардепа квалифицированы по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

ГБР традиционно не называет фамилию подозреваемого, но приводит подробности инцидента, который произошел 31 декабря 2016 года, когда Пашинский ранил в ногу гражданина Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено: 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал огнестрельное оружие (пистолет марки «Glock 19») и выстрелил мужчине в левую ногу.

Читайте также: Рада де-факто сохранила депутатскую неприкосновенность

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесены телесные повреждения являются тяжелыми.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления. После смены власти дело снова открыли.

Сергей Пашинский, ГБР
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 октября 2019
Четверг, 3 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016