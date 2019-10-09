В ГБР заявляют, что прокуратура при Луценко покрывала Пашинского

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры 2,5 года не расследовали производство о выстреле народного депутата Сергея Пашинского в человека и пытались его закрыть.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает УП.

Труба отметил, что Госбюро расследований расследует сейчас то производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда народный депутат во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку — и теперь нардепу объявлено подозрение по факту причинения тяжкого телесного повреждения, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Директор ГБР разделил расследование на три этапа.

«Этап первый — это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период.

Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.

Второй этап — с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая все время модерировала его в пользу народного депутата.

Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим... Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту.

Во-вторых, Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию.

В-третьих, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году — тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось.

Второй раз это производство было закрыто в марте этого (2019-го) года — через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР.

Третий этап — нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований», — рассказал он.

«Мы имеем, на самом деле, очень простые факты. Все это время человек, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим, несмотря на экспертизу, и даже не был привлечен к следственному эксперименту... Именно депутат оказался пострадавшим. Два с половиной года следователи Генпрокуратуры не расследовали уголовное производство, а дважды закрывали его, игнорируя рекомендации Печерского райсуда», — признал Труба.