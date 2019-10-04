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Лукашенко предложил Украине вместе разрабатывать и строить ракеты

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Лукашенко предложил Украине вместе разрабатывать и строить ракеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия, передает БелТА.

«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — сказал Лукашенко. Если украинская сторона согласится помочь, то совместный проект можно будет реализовать за полтора-два года, считает он. «Если нет, то четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — оценил Лукашенко.

Президент сообщил, что белорусская сторона готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданским направлениям: в автомобилестроении, тракторостроении, автотехнике большой грузоподъемности и т.п. «Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий», — заключил белорусский лидер.

В конце сентября Лукашенко объявил, что предложит украинскому коллеге реализовать совместные проекты в сфере ракетостроения. По его словам, Минск сам начал создавать новую ракету, однако в Белоруссии не хватает компетенций, опытных людей. А межконтинентальные ракеты его страна строить не собирается.

Президент Белоруссии также отметил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко проект по ракетостроению. По его словам, тот говорил, что проект выгодный и по этому направлению будет вестись работа. «Работы нет. А это миллиарды», — вздохнул Лукашенко.

В прошлом году он выступил с заявлением, что в мире очень высок спрос на умное высокоточное оружие и особенно на средства борьбы с ним. «Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам», — указал глава белорусского государства.

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Первой законченной разработкой белорусских ученых является дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез». Она была создана в 2015 году в сотрудничестве с КНР. «Мы начали развивать более активное сотрудничество с Китаем в военной сфере в связи с тем, что наши российские партнеры не всегда были готовы, скажем так, оказать нам содействие в создании каких-то новых видов оружия», — сообщил в декабре глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Александр Лукашенко, ракеты, Владимир Зеленский
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