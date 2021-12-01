Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского «совершенно случайным человеком в политике».

По его словам, перед началом войны на Донбассе у власти в Украине находился Александр Турчинов, «бывший комсомольский работник». «Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку», — отметил белорусский лидер.

На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом Майдана и возглавлял «государственный переворот», Лукашенко заметил: «Вам виднее, вы там были, работали».

«Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — сказал президент Беларуси.

Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда после проведения инаугурации Александра Лукашенко Украина не признала его легитимным президентом и присоединилась к европейским санкциям.