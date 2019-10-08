Луценко рассказал, что Сытник хотел «помочь Клинтон»

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артем Сытник лично подтвердил руководителю САП Назару Холодницкому поддержку и заинтересованность в победе на американских выборах-2016 Хиллари Клинтон, главного оппонента Дональда Трампа.

Об этом Луценко сказал в интервью Радио НВ.

«Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?», он говорит: «Я просто хотел помочь Хиллари», — сказал бывший генпрокурор.

По словам Луценко, с точки зрения украинского законодательства такие действия не незаконные, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела страны.

«Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian collusion — украинское вмешательство в выборы. Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков», — заявил Луценко.

Как сообщалось, 31 мая 2016 года украинские СМИ опубликовали материал о «черной бухгалтерии» Партии регионов, исходя из которого, общая сумма расходов на политические нужды окружения Януковича составила более $66 миллионов.

В материалах «черной бухгалтерии» ПР также оказалась фамилия Пола Манафорта — американского политтехнолога, который в то время возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа.

23 октября 2017 года Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и народному депутату Сергею Лещенко, которых ГПУ и САП обвиняют в публикации материалов досудебного расследования.

Розенблат расценил как противоправную публикацию материалов, в которых фигурирует Пол Манафорт, поскольку она якобы была вмешательством в выборы в США и «нанесла вред интересам Украины».

В декабре 2018 года Киевский окружной суд удовлетворил иск Розенблата и признал действия Сытника и Лещенко противоправными.

Луценко неоднократно называл действия Сытника и Лещенко незаконными, а также утверждал, что подписи Манафорта в «амбарной книге» Партии регионов нет — под его фамилией якобы расписался экс-нардеп Евгений Геллер.