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Сытник считает бесперспективным дело о его вмешательстве в выборы в США

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Сытник считает бесперспективным дело о его вмешательстве в выборы в США

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что дело по факту вмешательства в президентские выборы в США, которое расследовалось Генеральной прокуратурой Украины, со сменой генпрокурора утратило актуальность и, вероятно, уже не расследуется.

«Мои допросы (тогдашний генпрокурор Украины Юрий — Ред.) Луценко каждый раз анонсировал, журналисты ждали меня», — сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуется ли это дело. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Уточняя, есть ли развитие в расследовании этого производства, директор НАБУ сказал: «Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из Генпрокуратуры Луценко».

Отвечая на вопрос о том, существует ли само дело, Сытник сказал: «Не знаю, возможно, уже и закрыто».

«Это было придуманное очередное дело, вы же знаете, кто такой Луценко», — подытожил директор НАБУ.

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы «Право на власть» генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. «черной бухгалтерии» Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: «Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос „Где ты, а где Хиллари“ ответа не было».

10 мая пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, директор НАБУ во время визита в Генеральную прокуратуру решил собственноручно давать показания в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы США и взял время для подготовки документов. По ее словам, в начале допроса директор НАБУ заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч.7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время для изложения показаний собственноручно и предоставления подтверждающих показания документов.

«Заявление отражено в протоколе и на этом следственное действие завершено. Кроме этого, Сытник указал на то, что в данное время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом», — написала Сарган.

По ее словам, также был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных предварительного расследования. «То есть по сути допроса не произошло. Директор НАБУ покинул помещение ГПУ сразу после общения с прокурором», — добавила пресс-секретарь генпрокурора.

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Утечка записей так называемой «черной бухгалтерии» в СМИ США, также известной как «амбарная книга» Партии регионов, стала причиной отставки Манафорта из кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в «черной бухгалтерии» фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Артем Сытник, черная бухгалтерия ПР, вмешательство в выборы
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