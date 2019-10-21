Войти
Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна
резонанс
Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна
Правительство сменило руководителя НАПК
официально
Правительство сменило руководителя НАПК

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США в 2016 году

148
Суд возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США в 2016 году

Печерский районный суд Киева в понедельник возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Деркач, который подавал иск. Он считает, что необходимость возобновления дела связана с тем, что проведенные ранее следственные действия оказались недостаточными.

«Сегодня утром Печерский районный суд г.Киева удовлетворил мою жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства № 42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США.

Таким образом уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года будет возобновлено.

Это означает, что новой власти и новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел Порошенко и представители НАБУ и восстановить международную репутацию нашего государства.

Я также передам в ГПУ все обнародованные мною материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных „сливов“ информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию.

Суть незаконно закрытого ГПУ производства, начатого в 2017 году, состоит во вмешательстве в выборы Президента США организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного бюро Украины, а также разглашения данных досудебного расследования должностными лицами НАБУ.

Это осуществлялось путем незаконной публикации информации против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Данная информация сомнительна и могла быть сфальсифицирована сотрудниками Посольства США в Украине и НАБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник не имел права разглашать такую информацию до полного завершения расследования. Таким образом он грубо нарушил Закон Украины.

Все следственные действия со стороны ГПУ по этому делу ограничились допросом меня, как свидетеля, допросом детектива НАБУ и просмотром одного интернет-сайта, что является недопустимым с точки зрения резонанса дела и важности для общества», — написал он в Фейсбук.

Читайте также: «Укрбуд» спутал карты: Что происходит с рынком недвижимости

Деркач считает, что вмешательство руководства НАБУ и других должностных лиц Украины в избирательную кампанию США нанесло значительный ущерб украино-американским отношениям.

В частности, полагает нардеп, руководством НАБУ нанесен вред международному имиджу Украины, которая частично сегодня воспринимается в США как ненадежный и вредный партнер. Кроме того, затруднены, а на некоторое время вообще заблокированы, двусторонние контакты на высшем уровне, а также сокращены объемы финансовой помощи Украине со стороны США.

НАБУ, Андрей Деркач, Артем Сытник, вмешательство в выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 октября 2019
Воскресенье, 20 октября 2019
Суббота, 19 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016