Суд возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США в 2016 году

Печерский районный суд Киева в понедельник возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Деркач, который подавал иск. Он считает, что необходимость возобновления дела связана с тем, что проведенные ранее следственные действия оказались недостаточными.

«Сегодня утром Печерский районный суд г.Киева удовлетворил мою жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства № 42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США.

Таким образом уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года будет возобновлено.

Это означает, что новой власти и новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел Порошенко и представители НАБУ и восстановить международную репутацию нашего государства.

Я также передам в ГПУ все обнародованные мною материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных „сливов“ информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию.

Суть незаконно закрытого ГПУ производства, начатого в 2017 году, состоит во вмешательстве в выборы Президента США организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного бюро Украины, а также разглашения данных досудебного расследования должностными лицами НАБУ.

Это осуществлялось путем незаконной публикации информации против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Данная информация сомнительна и могла быть сфальсифицирована сотрудниками Посольства США в Украине и НАБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник не имел права разглашать такую информацию до полного завершения расследования. Таким образом он грубо нарушил Закон Украины.

Все следственные действия со стороны ГПУ по этому делу ограничились допросом меня, как свидетеля, допросом детектива НАБУ и просмотром одного интернет-сайта, что является недопустимым с точки зрения резонанса дела и важности для общества», — написал он в Фейсбук.

Деркач считает, что вмешательство руководства НАБУ и других должностных лиц Украины в избирательную кампанию США нанесло значительный ущерб украино-американским отношениям.

В частности, полагает нардеп, руководством НАБУ нанесен вред международному имиджу Украины, которая частично сегодня воспринимается в США как ненадежный и вредный партнер. Кроме того, затруднены, а на некоторое время вообще заблокированы, двусторонние контакты на высшем уровне, а также сокращены объемы финансовой помощи Украине со стороны США.