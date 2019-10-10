Зеленский готов расследовать вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украине необходимо самой расследовать возможное вмешательство в выборы президента США 2016 года.
«Украинцы должны это расследовать сами, основания для этого, наверное, есть, так как это в первую очередь наше дело. Это очень важно дня нас, чтобы в будущем мы никогда не вмешивались с выборы какой-либо страны», — сказал Зеленской в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.
Глава Украинского государства отметил, что он не знает, было ли такое вмешательство в выборы США со стороны Украины.
«Мы готовы расследовать вмешательство в выборы со стороны Украины, если такое было», — подчеркнул Зеленский.
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