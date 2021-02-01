Зеленский считает необходимым наказать всех, кто вмешивался в выборы в США

Народные депутаты Украины, а также все, кто имел отношение ко вмешательству в выборы в США, должны отвечать по закону, и по данному факту следует открыть уголовное производство, считает президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью программе «Axios», которая выходит на платформе HBO, перевод которого в понедельник размещен на сайте Офиса президента Украины, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос преследования украинским правосудием народных депутатов, которые содействовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, Зеленский сказал: «Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами, а перед всеми. Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу».

Глава украинского государства напомнил о расследовании в связи с записями разговора с на то время вице-президентом США Джо Байденом.

«... Как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан — этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул необходимость установления всех, кто был причастен к этому.

«Я очень хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой партии они бы ни были... Поэтому следует поднимать вопрос лишения мандатов, выхода из партии, но мы должны иметь весь список — даже тех, кто занимал очень высокие должности до моего президентства», — подчеркнул президент Украины.

«Все, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству», — резюмировал Зеленский.

«Мы можем быть открытыми, давать ту информацию, которая у нас есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли украинская сторона помогать в расследовании дел, в которых фигурирует Хантер Байден.

Также глава Украинского государства заявил, что Украина готова помогать США в установлении правды в контексте расследования связей личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с российскими агентами в Украине.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский свою связь с Деркачем отрицает.