Зеленский заявил о достижении компромисса с «ArcelorMittal Кривой Рог»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении компромисса с Криворожским горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог».
«Они официально ставили позицию, но мы нашли какие-то рамки — по состоянию на сейчас. Потому что, может быть, что-то изменится, я не знаю. На 400 млн (грн — Ред.) мы подписали бумагу — они должны построить онкоцентр», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» направит EUR15 млн (около 400 млн грн) на строительство онкоцентра в Кривом Роге.
В конце июля «АрселорМиттал Кривой Рог» заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели на предприятии обыски в рамках уголовного производства, открытого в отношении предприятия за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «АрселорМиттал Кривой Рог» за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016