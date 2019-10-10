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Зеленский заявил о достижении компромисса с «ArcelorMittal Кривой Рог»

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Зеленский заявил о достижении компромисса с «ArcelorMittal Кривой Рог»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении компромисса с Криворожским горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог».

«Они официально ставили позицию, но мы нашли какие-то рамки — по состоянию на сейчас. Потому что, может быть, что-то изменится, я не знаю. На 400 млн (грн — Ред.) мы подписали бумагу — они должны построить онкоцентр», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» направит EUR15 млн (около 400 млн грн) на строительство онкоцентра в Кривом Роге.

В конце июля «АрселорМиттал Кривой Рог» заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели на предприятии обыски в рамках уголовного производства, открытого в отношении предприятия за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

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Перед этим президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «АрселорМиттал Кривой Рог» за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

ArcelorMittal Кривой Рог, Владимир Зеленский
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Четверг, 10 октября 2019
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