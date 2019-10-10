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В США арестовали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, общавшихся с Джулиани по теме Украины

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В США арестовали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, общавшихся с Джулиани по теме Украины

В США арестованы Игорь Фруман и Лев Парнас — близкие к адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани бизнесмены, которые помогали ему в делах, связанных с Украиной. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, в среду вечером были арестованы «двое доноров иностранного происхождения», которые жертвовали средства номинационному комитету Трампа. Они арестованы по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Издание называет задержанными Льва Парнаса и Игоря Фрумана, бизнесменов из штата Флорида, которые находятся под следствием офиса прокуратуры Манхэттена. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером.

Оба бизнесмены, как пишет издание, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе — на кампанию Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $325 тыс. протрамповскому фонду America First Action.

В мае о визитах в Украину Парнаса и Фрумана рассказывал бизнесмен Игорь Коломойский.

«В Украине действуют два проходимцы, которые находятся под следствием в США. Одного зовут Лев Парнас, другой — Игорь то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят по Украине, берут с людей деньги и рассказывают, что близки к господину Джулиани и решат с господином Луценко любые вопросы», — рассказывал бизнесмен.

Коломойский добавил, что указанные лица приезжали к нему в Израиль и «рассказывали, как надо общаться с Зеленским». «Я сказал, что не имею отношения к Зеленского, после этого они исчезли, и здесь [в Украине] начались все эти провокации в отношении Джулиани», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пыталась сменить руководство НАК «Нафтогаз Украины». По данным Associated Press, речь шла о Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

Рудольф Джулиани, вмешательство в выборы, Игорь Фруман, Лев Парнас
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