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Юрий Голик: Хорошие дороги дадут для развития страны даже больше, чем реформы

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Юрий Голик: Хорошие дороги дадут для развития страны даже больше, чем реформы

Построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран — означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ.

На этом в своем блоге на Цензор.Нет акцентировал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«В украинском политическом истеблишменте в последние 30 лет мало кому доходила светлая мысль, что капитализация хороших дорог открывает намного большие перспективы, чем так понятное ущербным профессиональным политикам воровство на их «ремонте» и «обслуживании», — считает Голик.

По его словам, строительство хороших дорог — стратегическая задача для страны. При этом советник премьера наводит 8 причин, почему это надо делать. В частности, благодаря хорошим дорогам в Украине: станет эффективнее бизнес; инвестиции будут равномерно распределяться по стране; импульс развития получат сельские территории и маленькие города; внутренний туризм охватит всю страну; транспортная отрасль увеличивается в объемах и эффективности. Также хорошие дороги «отлично сшивают страну, объединяют ее культурно и личностно», позволяют формироваться городским агломерациям и упрощают внутрирегиональную миграцию людей.

«Сама по себе правильно организованная дорожная отрасль, где доминируют качественный капитальный ремонт и строительство новых дорог по современным технологиям — перспективная отрасль, которая создает десятки тысяч рабочих мест, является местом обкатки передовых технологий инженерии и строительства, обладает значительным экспортным потенциалом», — считает также Юрий Голик.

На данный момент, констатировал советник премьера, средний уровень дорог в Украине делает их одними из худших в Европе. 39% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% — по ровности.

Украина занимает 132 место в мире по уровню развития автомобильных дорог. Средняя скорость движения на автодорогах Украины соответственно в 2-3 раза ниже, чем в западноевропейских странах.

дороги, Юрий Голик
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Четверг, 17 октября 2019
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