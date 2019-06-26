Кабмин согласовал назначение глав восьми областей

Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Все восемь представлений были поддержаны», — сказал Герус журналистам после заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что решения были не единогласные, так как ряд членов Кабмина голосовали против всех кандидатур.

Напомним, что главой Донецкой областной государственной администрации предлагалось назначить Павла Кириленко, Закарпатской — Игоря Бондаренко, Киевской — Михаила Бно-Айрияна, Луганской — Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагалось назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской — Андрея Андрейчикова, Херсонской — Юрия Гусева, Черкасской — Игоря Шевченко.