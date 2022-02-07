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В Офисе президента оценили перспективы нынешней волны коронавируса

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В Офисе президента оценили перспективы нынешней волны коронавируса

Число заболевших коронавирусом украинцев растет уже четвертую неделю подряд, и, по прогнозам, это продлится еще несколько недель, при том, что пик заболеваемости ожидается уже в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом говорили участники селекторного совещания, посвященного вопросам борьбы с пандемией коронавируса в Украине, которое прошло в Офисе главы государства в понедельник.

«По информации правительства, за прошлую неделю зафиксировано более 242 тыс. случаев заболеваемости коронавирусной болезнью, что на 44% больше, чем неделей ранее. Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине растут четвертую неделю подряд, и, по прогнозам, это продлится еще несколько недель. Пиковые показатели ожидаются на пятой-шестой неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в медучреждениях увеличено количество детских кроватей для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом.

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В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на этой неделе правительство примет решение о расширении программы «еПоддержка», благодаря чему, помимо людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

«Также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн. на коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках указанной программы украинцам уже перечислено 7,8 млрд грн. Глава правительства также дал поручение министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

Офис президента, коронавирус
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Понедельник, 7 февраля 2022
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