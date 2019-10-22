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Украинские чиновники обсуждали модель рынка земли с МВФ

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Украинские чиновники обсуждали модель рынка земли с МВФ

Международные партнеры в ходе консультаций не высказывали негативных замечаний относительно модели открытия рынка земли с ограничением доступа бенефициарам-иностранцам до 2024 года, как это предусматривает один из альтернативных законопроектов, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Я думаю, это ограничение не создаст нам проблем с точки зрения международных партнеров, МВФ», — сказал Милованов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Интрефакс-Украина.

Модель рынка земли была одним из вопросов, которые обсуждались украинской делегацией с МВФ, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития в Вашингтоне.

«Действительно мы обсуждали в Вашингтоне вопросы рынка земли. Мы не можем раскрывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний — это наше внутреннее дело, какой рынок земли мы сделаем», — сказал Милованов.

По его словам, главное ожидание международных партнеров — детенизация рынка земли.

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«То есть, будет ли рынок земли поэтапным, будет ли он сразу, будут ли ограничения, концентрация... Главное, чем эксперты интересовались — это то, каким образом мы обеспечим поддержку среднему и малом фермерству, каким образом мы обеспечим права собственности людей, которые сегодня владеют землей, и каким образом мы будем развивать Геокадастр, как будем связывать финансирование с данными Геокадастра. Например, чтобы кредиты выдавались таким образом, что нельзя было бы украсть землю, когда она в залоге, кому-то передать или продать», — пояснил Милованов.

Кроме того, обсуждались также вопросы прозрачной приватизации, улучшения корпоративного управления, создание фонда национального благосостояния, добавил министр.

МВФ, Тимофей Милованов, рынок земли
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